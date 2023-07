PSV hoopt snel op witte rook rond Pepi en is in gesprek met Noa Lang

Trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart hebben dinsdag bevestigd dat Ricardo Pepi zeer waarschijnlijk de eerste zomeraanwinst van PSV wordt. De club is ook serieus in de markt voor Noa Lang.

Pepi komt na het afwikkelen van de laatste formaliteiten over van FC Augsburg, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan FC Groningen. "We zijn redelijk ver", bevestigde Stewart dinsdag. "Maar tegelijkertijd moeten er ook nog wel handtekeningen worden gezet. We hopen snel op witte rook."

Met Pepi, vorig seizoen goed voor twaalf Eredivisie-goals, haalt PSV een concurrent voor Luuk de Jong binnen. Desondanks bestaat er voor Bosz geen twijfel over dat De Jong ook volgend seizoen de aanvoerder van de Eindhovenaren is.

"Ik hou van luxe en ik vind dat het bij een grote club als PSV nodig is om twee goede spitsen te hebben", zei Bosz. "Ze zijn ook heel verschillend en daarom is de een niet per se om de ander te vervangen. Sterker nog: ze kunnen eventueel samen spelen."

Met de aanstaande komst van Pepi heeft PSV de eerste versterking van het nieuwe seizoen binnen. Naar verluidt betaalt de club zo'n 10 miljoen euro voor de Amerikaans international. In 2022 trok Augsburg nog zo'n 16 miljoen euro uit om Pepi van FC Dallas over te nemen.

'Ga niet ontkennen dat er contact met Noa is'

Als het aan Stewart en Bosz ligt, komen er nog meer versterkingen naar het Philips Stadion. Onder anderen de naam van Lang zingt al geruime tijd rond en het tweetal stak de interesse in de oud-Ajacied niet onder stoelen of banken.

"Ik zie graag goede spelers komen en ik vind dat Noa Lang een voorbeeld van een goede speler is", zei Bosz. "Ik ga niet ontkennen dat er contact met Noa is", voegde Stewart daaraan toe. "Dat klopt, maar verder hebben we nog geen nieuws."