Nieuwe PSV-trainer Bosz ontkent sollicitatie bij Ajax: 'Dat zijn onzinverhalen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Peter Bosz ontkent dat hij in de afgelopen maanden bij Ajax heeft gesolliciteerd. De nieuwe trainer van PSV werd lange tijd gelinkt aan een terugkeer bij de club uit Amsterdam.

De clubloze Bosz schoof in de afgelopen periode een paar keer aan bij talkshows en vertelde daar dat Ajax hem mocht bellen bij interesse. Volgens de 59-jarige Apeldoorner moet daar niet te veel achter worden gezocht.

"Ik heb helemaal niet gesolliciteerd. Wat een onzinverhalen zijn dat. Maar die hoor ik wel vaker. Ik ben heel blij dat ik hier ben", zei Bosz dinsdag in het Philips Stadion bij zijn presentatie als PSV-coach.

"Ik heb vanaf het eerste moment de warmte gevoeld bij PSV en gevoeld hoe graag ze me wilden hebben. Dat gevoel heb ik nog steeds. Ik vind het niet netjes om het nu verder over Ajax te hebben."

Bosz was in het seizoen 2016/2017 trainer van Ajax. Hij pakte toen geen prijzen, maar leidde de recordkampioen wel met goed voetbal naar de Europa League-finale. Daarin werd van Manchester United verloren.

Volg het laatste transfernieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen in deze transferperiode Blijf met meldingen op de hoogte

De oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais had niet de voorkeur voor een nieuw buitenlands avontuur. "Mijn vrouw en ik wilden heel graag in Nederland blijven. Onze kinderen en kleinkinderen worden groot, dan is het fijn om wat dichter bij huis te zijn."