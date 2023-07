NEC strikt enkelvoudig Japans international Ogawa in jacht op veel scorende spits

Delen via E-mail

NEC hoopt met Koki Ogawa komend Eredivisie-seizoen een makkelijk scorende spits in de gelederen te hebben. De enkelvoudig Japans international komt op huurbasis over van Yokohama FC uit zijn thuisland.

Met Ogawa haalt NEC een vervanger in huis voor Landry Dimata, die vorig seizoen het grootste deel van de wedstrijden mocht starten en met tien doelpunten clubtopscorer werd in de Eredivisie. Dimata werd afgelopen seizoen gehuurd van Espanyol en keerde deze zomer terug naar Spanje.

Ogawa speelde sinds begin 2022 bij Yokohama en had met 26 goals een grote rol in de promotie naar het hoogste niveau. Daar kwam hij tot zes treffers in vijftien duels. Ogawa speelde tot dusver één interland: tegen Hongkong scoorde hij drie keer.