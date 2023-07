Neymar krijgt miljoenenboete voor illegaal aanleggen van meer bij villa

Neymar moet een boete van omgerekend 3 miljoen euro betalen, omdat hij illegaal een meer heeft aangelegd bij zijn villa in Brazilië. Daarmee overtrad de aanvaller van Paris Saint-Germain meerdere bouw- en milieuregels.

Mogelijk wachten Neymar nog meer sancties, omdat er een breder onderzoek naar de bouw van de villa loopt. Neymar woont een deel van zijn tijd in Brazilië, maar is voornamelijk gevestigd in Parijs. Bij Paris Saint-Germain heeft hij nog een contract tot de zomer van 2025.

In Brazilië is Neymar, die sinds maart herstelt van een enkelblessure, dé ster van het nationale elftal. Eind vorig jaar evenaarde hij op het WK in Qatar de Braziliaanse legende Pelé als topscorer aller tijden van het land (77 doelpunten). Desondanks werd Brazilië in de kwartfinale al uitgeschakeld door Kroatië.