Reijnders maakt droomtransfer naar AC Milan en is bijna duurste AZ-speler ooit

Tijjani Reijnders maakt een droomtransfer naar AC Milan. De 24-jarige middenvelder van AZ verhuist na een uitstekend seizoen voor zo'n 20 miljoen euro naar Italië. Reijnders heeft in Milaan tot medio 2028 getekend en gaat met rugnummer 14 spelen.

Reijnders beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak bij AZ. Hij was een van de bepalende spelers in de ploeg van trainer Pascal Jansen en werd voor het eerst opgeroepen voor Oranje.

Het leidde tot interesse van zevenvoudig Champions League-winnaar AC Milan, dat in 2022 voor de negentiende keer kampioen van Italië werd. In mei stonden 'I Rossoneri' in de halve finales van de Champions League.

Reijnders kwam afgelopen seizoen in alle competities (Eredivisie, Conference League en KNVB-beker) tot 54 wedstrijden voor AZ. De oud-speler van PEC Zwolle en RKC Waalwijk was daarin goed voor zeven goals en twaalf assists. Hij lag nog voor vier jaar vast in Alkmaar.

Tijjani Reijnders maakte al deel uit van de Oranje-selectie, maar wacht nog op zijn debuut voor Nederland. Foto: Pro Shots

Reijnders bijna recordverkoop van AZ

"Het traject en de ontwikkeling van Reijnders is een voorbeeld voor velen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de site van AZ. "Hij heeft geduld moeten hebben, heeft vlieguren gemaakt bij Jong AZ en op huurbasis bij RKC in de Eredivisie voordat hij zijn kans kreeg en deze met beide handen aangreep."

Huiberts zegt dat Reijnders door een sterk seizoen bij meerdere buitenlandse topclubs in beeld was gekomen. "Hoewel we zijn voetballende kwaliteiten en positieve karakter gaan missen bij AZ, gunt iedereen hem deze stap van harte."

Met zijn transfersom behoort Reijnders tot de duurste AZ-spelers ooit. Het record blijft in handen van Vincent Janssen, die in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro werd verkocht aan Tottenham Hotspur.

AZ liet eerder deze transferperiode Sam Beukema al vertrekken. De verdediger ging voor ongeveer zeven miljoen euro naar Bologna en komt Reijnders komend seizoen dus tegen in de Serie A.

Vijf duurste uitgaande transfers AZ 1. Vincent Janssen naar Tottenham Hotspur voor 22 miljoen euro (2016)

2. Tijjani Reijnders naar AC Milan voor 20 miljoen euro (2023)

3. Alireza Jahanbakhsh naar Brighton voor 18 miljoen euro (2018)

4. Guus Til naar Spartak Moskou voor 18 miljoen euro (2019)

5. Myron Boadu naar AS Monaco voor 17 miljoen euro (2021) Bron: Transfermarkt.de