Gerrard eerste trainer van naam die voor Saoedi-Arabië kiest, ook Brozovic gaat

Steven Gerrard gaat aan de slag als trainer bij Al Ettifaq. Daarmee is de Engelsman de eerste trainer van naam die voor een club in het veelbesproken Saoedi-Arabië kiest. Ook Marcelo Brozovic maakt een lucratieve overstap naar de Saoedische competitie.

Gerrard was sinds zijn ontslag bij Aston Villa in oktober vorig jaar op zoek naar een nieuwe werkgever. De 43-jarige Brit was eerder manager van Rangers FC, waarmee hij in 2021 de landstitel veroverde.