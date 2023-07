AZ doet opnieuw zaken met Bologna en haalt Kasius terug naar Nederland

AZ heeft maandag Denso Kasius gepresenteerd. De rechtsback komt over van Bologna en tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2027.

AZ en Bologna doen geen uitspraak over de transfersom die de Alkmaarders voor de twintigjarige Kasius betalen. Naar verluidt gaat het om een bedrag van zo'n 3 miljoen euro. Hij had bij de Serie A-club nog een contract tot de zomer van 2025.

Voor Kasius betekent het een terugkeer naar Nederland. Bologna nam de verdediger in 2022 over van FC Utrecht, waarvoor hij zijn debuut nog niet had gemaakt. Daarvoor speelde hij in de Keuken Kampioen Divisie voor FC Volendam.