Patrick van Leeuwen wordt nieuwe coach van Oekraïense topclub Shakhtar

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Patrick van Leeuwen is de nieuwe coach van Shakhtar Donetsk. De Nederlander tekent bij de Oekraïense topclub een contract voor twee seizoenen.

Van Leeuwen komt over van Zorya Luhansk, waar hij ondanks de oorlog ruim een jaar geleden een contract tekende. Hij is bij Shakhtar de opvolger van de Kroaat Igor Jovicevic, die eerder al bekendmaakte te stoppen bij de kampioen van het afgelopen seizoen.

Voor de 53-jarige Van Leeuwen betekent het een terugkeer bij Shakhtar, waar hij tussen 2006 en 2013 al eens in de opleiding werkte. Daarna was hij technisch directeur bij het Kazachse Kairat Almaty en had hij verschillende functies bij Maccabi Tel Aviv.