Brighton & Hove Albion bevestigt komst Jong Oranje-doelman Verbruggen

Brighton & Hove Albion heeft maandag bevestigd dat het Bart Verbruggen overneemt van Anderlecht. De doelman van Jong Oranje tekent een contract tot medio 2028 bij de Premier League-club.

Het was al langere tijd duidelijk dat de twintigjarige Verbruggen de overstap ging maken van Anderlecht naar Brighton. Nederlandse en Belgische media maakten vorige week al melding van de transfer voor een recordbedrag.

Met een transfersom van 20 miljoen euro wordt Verbruggen de duurste keeper ooit die uit de Belgische competitie vertrekt. Hij laat onder anderen Thibaut Courtois, die in 2009 voor 9 miljoen euro van KRC Genk naar Chelsea verhuisde, achter zich.

Verbruggen maakte drie jaar geleden voor 300.000 euro de overstap van NAC Breda naar Anderlecht. Pas het laatste half jaar is de Nederlander eerste keus onder de lat bij de Belgische club. In totaal speelde hij 31 wedstrijden in de hoofdmacht van Anderlecht.