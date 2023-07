Van der Maarel verlengt contract en gaat vijftiende seizoen met FC Utrecht in

Mark van der Maarel heeft maandag zijn contract bij FC Utrecht opnieuw verlengd en gaat zijn vijftiende seizoen met de club in. Bovendien blijft hij ook na zijn spelerscarrière aan FC Utrecht verbonden.

Van der Maarel debuteerde in 2009 in De Galgenwaard en speelde sindsdien 380 officiële wedstrijden in het eerste van FC Utrecht. Ook afgelopen seizoen kwam de verdediger ondanks zijn 33-jarige leeftijd in maar liefst 33 wedstrijden in actie.

Met vijftien opeenvolgende seizoen bij FC Utrecht is Van der Maarel een van de trouwste spelers in de Eredivisie. Alleen Bram van Polen is zijn club langer trouw. Hij staat voor zijn zeventiende seizoen bij PEC Zwolle, dat komend seizoen weer op het hoogste niveau speelt.

"Mark is een absoluut clubicoon. In het hedendaagse voetbal extra bijzonder: een speler die zó loyaal is aan zijn club", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam van de club. "Hij heeft een rugzak aan ervaring, die hij kan overbrengen aan onze talenten."

Naast de contractverlenging is door Van Der Maarel en FC Utrecht afgesproken dat de clubicoon ook na het beëindigen van zijn carrière een functie bij de club krijgt. Het is verder nog niet vastgelegd om welke functie het gaat.

FC Utrecht maakte eerder op de dag bekend dat de toekomst van Mimoun Mahi niet in Utrecht ligt. De aanvaller werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan SC Cambuur en krijgt de ruimte om op zoek te gaan naar een andere club. FC Utrecht begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 12 augustus tegen PSV.

