Beukema verlaat AZ en wordt vierde Nederlander bij Bologna

Sam Beukema verruilt AZ voor FC Bologna. De 24-jarige verdediger tekent maandag een meerjarig contract bij de Serie A-club.

"Het klinkt als een open deur, maar ik ben heel blij om hier te zijn", zegt Beukema maandag bij de bekendmaking van de transfer op de website van Bologna.

Beukema wordt na Jerdy Schouten, Joshua Zirkzee en Sydney van Hooijdonk de vierde Nederlander bij Bologna, al is het onzeker of die komend seizoen daadwerkelijk allemaal bij de club spelen. Van Hooijdonk, die nog tot medio 2025 onder contract staat, was afgelopen seizoen op huurbasis actief bij sc Heerenveen.

Denso Kasius staat ook nog onder contract bij Bologna. De Nederlandse rechtsback speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Rapid Wien en de verwachting is dat hij ook komend seizoen ergens anders zal spelen.

Kans groot dat meer basisspelers vertrekken

Beukema speelde twee seizoenen voor AZ, dat hem overnam van Go Ahead Eagles. In de loop van zijn eerste seizoen groeide hij uit tot basisspeler en ook in de afgelopen jaargang was hij een belangrijke kracht centraal achterin. Beukema speelde 81 wedstrijden voor AZ, dat als vierde eindigde in de Eredivisie en de halve finales van de Conference League bereikte.

De in Deventer geboren Beukema is de eerste basisspeler die deze zomer vertrekt bij AZ en de kans is groot dat er meer volgen. Tijjani Reijnders wordt al langer gelinkt aan AC Milan, terwijl er voor Milos Kerkez ook buitenlandse interesse is.