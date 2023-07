Qatar stunt half jaar na afgang op WK met winst op Mexico bij Gold Cup

Qatar heeft zondag voor een stunt gezorgd bij de Gold Cup door te winnen van Mexico. Ruim een half jaar na de afgang op het WK in eigen land wonnen de Qatarezen met 1-0 in Santa Clara en plaatsten zich zo voor de kwartfinales.

Hazem Shehata tekende in de 27e minuut voor de enige goal in het Levi's Stadium. Ajacied Edson Álvarez en Feyenoorder Santiago Giménez speelden de hele wedstrijd bij Mexico, dat al zeker was een plek bij de laatste acht.

Qatar mag als gastland meedoen aan de Gold Cup, dat het toernooi is voor de landen van de Concacaf, de bond van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben. Drie jaar geleden deed Qatar ook mee en toen haalde de Golfstaat de halve finales.

Qatar treft in de kwartfinales de nummer één van groep C en dat wordt waarschijnlijk Panama. De kwartfinaleplaats is een opsteker voor de Qatarezen, die na het WK de Portugees Carlos Queiroz aanstelden als bondscoach. Op het WK verloor het gastland al zijn groepswedstrijden (tegen Oranje werd het 0-2) en was daarmee het het slechtst presterende land van het toernooi.

Eindstand groep B Mexico 3-6 (+5) Qatar 3-4 (0) Honduras 3-4 (-3) Haïti 3-3 (-2)

Edson Álvarez kon een nederlaag van Mexico niet voorkomen. Foto: Getty Images

Ferreira maakt weer een hattrick

In groep A was gastland Verenigde Staten in Charlotte met 6-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het was een bijzondere avond voor Jesús Ferreira, want hij maakte net als in de vorige wedstrijd - toen Saint Kitts en Nevis met 6-0 verslagen werd - een hattrick.

De 22-jarige Ferreira, die onder contract staat bij FC Dallas, is de eerste Amerikaanse speler ooit die in twee interlands op rij een hattrick maakt. De andere goals tegen Trinidad en Tobago kwamen van Cade Cowell, Gianluca Busio en Brandon Vázquez.

Jamaica won in groep A met 5-0 van Saint Kitts en Nevis en gaat net als zevenvoudig winnaar VS door naar de kwartfinales.