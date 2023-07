Oranje overtuigt ook in uitzwaaiduel voor WK: 'Maar wereldtitel is niet reëel'

De Oranjevrouwen geloven dat er op het WK wat moois mogelijk is na een uitstekende uitzwaaiwedstrijd tegen België ( 5-0 ). Bondscoach Andries Jonker heeft de Europees kampioen van 2017 na een rampjaar weer tot leven gewekt. "We gaan weer met volle overtuiging het veld op."

"Heerlijk!" De ogen van Daniëlle van de Donk beginnen te twinkelen als haar gevraagd wordt hoe ze zich in de eerste helft van de uitzwaaiwedstrijd tegen België gevoeld heeft. "Het balletje liep lekker. Er zaten enorm veel goede acties tussen. Alles wat we wilden zien, zagen we terug."

De woorden van routinier Van de Donk waren niet overdreven. Nederland gaf met name voor rust een galavoorstelling weg tegen België, dat ondanks de misgelopen WK-kwalificatie een Europese subtopper is. De combinaties volgden elkaar in rap tempo op, net als de goals. Bij rust was het al 3-0, ondanks een gemiste penalty van Stefanie van der Gragt.

"Het voelde lekker aan in de eerste helft", was ook de conclusie van sterspeelster Lieke Martens, die al na twee minuten de score opende in Kerkrade. "De afstemming was goed, we creëerden goede kansen en konden elkaar goed vinden."

Het duel met België bevestigde nog maar eens dat Oranje uit het diepe dal is geklommen. Na een belabberd EK en het ontslag van Mark Parsons lag de Europees kampioen van 2017 vorig jaar in stukken. Maar twaalf maanden later heeft Nederland de scherven gelijmd en heeft het team vlak voor het WK bij vlagen zijn oude glans terug.

Blijdschap bij Lieke Martens na haar openingsgoal. Foto: Getty Images

'Iedereen voelt zich lekker'

De komst van Jonker in augustus vorig jaar is daar volgens de speelsters een cruciale factor in. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal bracht rust en duidelijkheid na de breedsprakerige Parsons. En net zo belangrijk: hij is weer gaan aanvallen met de voetbalsters.

Dat doet Nederland alleen niet in het traditionele 4-3-3-systeem, maar in een opstelling met drie verdedigers, twee vleugelverdedigers, drie middenvelders en twee spitsen. Het Oranje van Van Gaal speelde op het afgelopen WK in Qatar ook zo, maar lang niet zo aantrekkelijk als de vrouwen. En dat terwijl het bij de vrouwen als een probeersel begon na de zware blessure van topspits Vivianne Miedema.

Volgens Martens spelen alle internationals in het 3-5-2-systeem in hun kracht, inclusief zijzelf. De linksbuiten van Paris Saint-Germain is nu een spits met een vrije rol, achter de snelle Lineth Beerensteyn, met Esmee Brugts en Victoria Pelova als vleugelverdedigers op de flanken. "Iedereen voelt zich lekker zo", zegt ze.

"Er is veel beweging op het veld. Goede voetbalsters willen de bal hebben. We zijn nu niet zo voorspelbaar meer. Dat waren we de afgelopen tijd wel. We hadden altijd een vast systeem en verdedigden man op man. Dat is nu niet meer zo."

Aanvankelijk gold 3-5-2 als alternatief voor 4-3-3, maar voor Van de Donk zijn de rollen nu omgedraaid. "Dit is eigenlijk wel het A-plan, als ik eerlijk ben", zegt ze na het duel met België. "Het loopt goed en we zijn er al een tijdje mee bezig. Ik ben er heel positief over."

De opstelling van de Oranjevrouwen tegen België. Foto: NU.nl

'Andere landen hebben meer toppers'

Jonker wilde desgevraagd niet zeggen of zijn ploeg op het WK in een 3-5-2-systeem gaat aantreden. "We spelen op WK niet tegen pannenkoekenploegen. Wij zijn Nederland, een heel klein landje. We moeten goed kijken wat onze kwaliteiten en tekortkomingen zijn, want die hebben we helaas ook." Feit is dat hij zijn ploeg in de laatste drie interlands in een 3-5-2-systeem liet spelen.

De bondscoach vond dat zijn ploeg tegen België "met vlagen voortreffelijk had gespeeld". Dat maakte de nodige verwachtingen los voor het WK, waar Portugal, wereldkampioen Verenigde Staten en Vietnam tegenstanders in de groepsfase zijn. "Maar ik roep niet dat we wereldkampioen gaan worden. Dat zou ik niet reëel vinden", counterde Jonker.

"Andere landen hebben meer topspeelsters. Of een wereldtitel niet onmogelijk is? Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Daar spreekt wel ambitie uit. Ook Amerika was niet blij bij de loting. 'Shit, we moeten tegen Nederland spelen', hebben ze vast gedacht. Iedereen neemt ons serieus. We zijn goed op weg, maar we moeten nog heel veel werk verrichten."