PSV ziet middenvelder Gutiérrez na vijf seizoenen terugkeren naar Mexico

Érick Gutiérrez vertrekt na vijf seizoenen bij PSV. De 28-jarige middenvelder gaat aan de slag bij Chivas in zijn vaderland Mexico.

In totaal kwam Gutiérrez tot 141 officiële wedstrijden namens PSV, waarin hij twaalf keer scoorde en net zoveel assist gaf. In het afgelopen seizoen was hij doorgaans geen basisspeler in Eindhoven.