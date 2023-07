FC Twente-icoon en dertienvoudig international Theo Pahlplatz (76) overleden

FC Twente-legende Theo Pahlplatz is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. De dertienvoudig international van het Nederlands elftal was al geruime tijd ziek.

Pahlplatz was eind jaren zestig en in de jaren zeventig als aanvaller onderdeel van een succesvol FC Twente, de club die hij zijn hele loopbaan trouw bleef en waarvoor hij tot 468 wedstrijden en 82 doelpunten kwam.

In 1975 stond Pahlplatz met FC Twente tegenover Borussia Mönchengladbach in de verloren UEFA Cup-finale. Twee jaar later won hij de KNVB-beker met de Enschedeërs. Het was voor FC Twente de eerste prijs in de clubhistorie. Inmiddels zijn daar onder meer een landstitel en nog twee bekers aan toegevoegd.