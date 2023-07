Oranjevrouwen walsen over België heen en gaan met heerlijk gevoel naar WK

De Oranjevrouwen gaan met een heerlijk gevoel naar het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker had zondag in de uitzwaaiwedstrijd in Kerkrade geen kind aan België: 5-0.

Nederland leidde na een uitstekende eerste helft al met 3-0 door doelpunten van Lieke Martens, Sherida Spitse (penalty) en Lineth Beerensteyn. Tussendoor had Stefanie van der Gragt een strafschop gemist namens Oranje.

Na rust zakte het spel van Nederland wat weg, zonder dat België daadwerkelijk gevaarlijk werd. Toch tilde Oranje de marge naar vijf. Victoria Pelova bekroonde een dribbel met een goal en in de slotfase pikte invaller Katja Snoeijs ook nog een doelpunt mee.

Zo gaf Nederland zijn visiekaartje af in de laatste wedstrijd in eigen land voor vertrek naar de andere kant van de wereld. Voor Nederland begint het WK op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal. Wereldkampioen Verenigde Staten (27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders in de poule.

De ploeg van Jonker vertrekt vrijdag al naar Sydney, zodat de speelsters ruim voor het WK de jetlag hebben verwerkt en ook gewend zijn aan de koudere temperaturen. In Australië is het acht uur later dan in Nederland. Het is er nu ook winter. Zondag was er nog sneeuw gevallen in Dunedin, een van de speelplaatsen van Nederland.

Aanvoerder Sherida Spitse was trefzeker voor Oranje in haar 216e interland. Foto: ANP

Oranje wervelt en scoort zonder Miedema

21 dagen voor de eerste wedstrijd ontvouwde Jonker in Kerkrade zijn plannen voor het WK. De bondscoach koos voor een 3-5-2-systeem, met Esmee Brugts en Victoria Pelova op de vleugels en Martens en Beerensteyn in de spits.

Fenna Kalma en Kika van Es zaten opvallend genoeg op de bank. De twee werden vrijdag gepasseerd voor het WK, maar werden alsnog opgepiept omdat Kerstin Casparij, Lynn Wilms en Shanice van de Sanden niet fit waren.

De grote vraag voor Jonker was vooral of het koppel Martens-Beerensteyn het gemis van topspits Vivianne Miedema kon opvangen. Miedema, die het WK door een zware knieblessure aan zich voorbij moet laten gaan en dit weekend als klankbord te gast is bij Oranje, kon die vraag vanaf de tribunes snel bevestigd beantwoorden.

Martens werkte al na twee minuten binnen na goed voorbereidend werk van Daniëlle van de Donk, al ging de Belgische keeper daar niet bij vrijuit. Van der Gragt kreeg na een kwartier spelen de gouden kans op 2-0 nadat België hands had gemaakt in strafschopgebied. Haar zwakke penalty werd alleen gekeerd.

Na 25 minuten kreeg Oranje een herkansing vanaf 11 meter. Dit keer mocht vaste nemer Spitse aanleggen en de aanvoerder maakte geen fout in haar 216e interland. Beerensteyn bekroonde de uitstekende eerste helft van Oranje op slag van rust met de 3-0. Uit de draai krulde ze fraai raak.