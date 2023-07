Ajax en Arsenal zijn eruit: Timber voor zeker 40 miljoen euro naar Londen

Ajax en Arsenal hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jurriën Timber naar Engeland, melden VI , De Telegraaf en The Athletic . De Oranje-international levert de Amsterdammers naar verluidt minimaal 40 miljoen euro op.

De tweelingbroer van Feyenoorder Quinten Timber maakte in maart 2020 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. De centrumverdediger groeide al snel uit tot vaste waarde en maakte op 2 juni 2021 in een oefenduel met Schotland zijn debuut in Oranje. Ruim twee jaar later staat de teller al op vijftien interlands.