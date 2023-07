Bosz heeft technische staf PSV rond met komst van assistent Schaars

PSV heeft Stijn Schaars maandag gepresenteerd als assistent-trainer van het eerste elftal. Met het aantrekken van de voormalige Oranje-international heeft de nieuwe hoofdtrainer Peter Bosz zijn technische staf rond.

Schaars was al werkzaam bij de Brabantse club. De 39-jarige oud-middenvelder van achtereenvolgens Vitesse, AZ, Sporting CP, PSV en sc Heerenveen was in het afgelopen seizoen de trainer van PSV onder 16.

Schaars zette na een seizoen met veel blessureleed in 2019 een punt achter zijn spelerscarrière. Een jaar later zette hij zijn eerste stappen in het trainersvak. In het seizoen 2020/2021 was hij de rechterhand van Adil Ramzi bij PSV onder 17.

Een jaar later was Schaars de assistent-trainer bij Jong Oranje en bij PSV onder 18. Aanvankelijk leek hij dit seizoen de nieuwe trainer van PSV onder 17 te worden, maar Bosz zag in Schaars een welkome aanvulling op zijn staf.

Naast de 24-voudig oud-international maken Rob Maas (assistent-trainer), Tim Wolf (assistent-trainer), Abe Knoop (keeperstrainer) en Terry Peters (fysiek trainer) deel uit van de technische staf van Bosz.