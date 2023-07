Sparta heeft met Rijsdijk opvolger van naar Ajax vertrokken Steijn binnen

Jeroen Rijsdijk is maandag bij Sparta Rotterdam gepresenteerd als opvolger van de naar Ajax vertrokken hoofdtrainer Maurice Steijn. De Rotterdammer was in het afgelopen seizoen al assistent-trainer op Het Kasteel.

Met het aanstellen van Rijksdijk is er een einde gekomen aan een moeizame zoektocht naar een nieuwe trainer. Onder anderen Gregg Berhalter, Ron Jans, Danny Blind en Fred Rutten werden genoemd, maar zij bleken om verschillende redenen niet haalbaar.

Voor technisch directeur Gerard Nijkamp was Rijsdijk dan ook het back-upplan. "Het is voor de directie altijd al duidelijk geweest dat Rijsdijk met zijn assistenten de beste optie is voor Sparta indien er geen nieuwe hoofdtrainer met ruime ervaring beschikbaar zou komen die ook nog past bij onze club."

Rijsdijk heeft bij Sparta een contract tot de zomer van 2025 getekend. Nourdin Boukhari blijft net als onder Steijn actief als assistent-trainer. Ook wordt Rijsdijk geassisteerd door Foeke Booy, die tussen 2007 en 2009 al eens hoofdcoach was op Het Kasteel.

Rijksdijk voor het eerst hoofdcoach op hoogste niveau

Voor Rijksdijk is Sparta zijn eerste klus als hoofdcoach, al had hij na het ontslag van Ole Tobiasen in 2021 wel Almere City al dertien duels onder zijn hoede. De kersverse Sparta-trainer was eerder hoofdcoach bij de amateurs van SHO en Excelsior Maassluis.

Met de 46-jarige Rijsdijk als assistent en Steijn als hoofdcoach legde Sparta afgelopen seizoen knap beslag op de zesde plaats in de Eredivisie. De club mocht zelfs even hopen op Europees voetbal, maar die droom spatte door een nederlaag tegen FC Twente uiteen in de finale van de play-offs.

Sparta begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zaterdag 12 augustus met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, dat door het plotselinge vertrek van Dick Schreuder ook recent van trainer moest veranderen. In Zwolle staat Johnny Jansen nu voor de groep.