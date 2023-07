Liverpool maakt Hongaar Szoboszlai op twee na duurste aankoop in clubhistorie

Delen via E-mail

Liverpool heeft de transfer van spelmaker Dominik Szoboszlai afgerond. De Engelse grootmacht licht zijn afkoopclausule van 70 miljoen euro bij RB Leipzig, waardoor de Hongaars international de op twee na duurste aankoop in de clubhistorie is.

De 22-jarige Szoboszlai heeft op Anfield een vijfjarig contract getekend. Liverpool betaalde in het verleden alleen voor verdediger Virgil van Dijk (85 miljoen) en spits Darwin Núñez (80 miljoen) een hogere transfersom.

"Het waren drie, vier heel lange dagen", zegt Szoboszlai, die rugnummer 8 krijgt, over de totstandkoming van zijn transfer. "Het was niet makkelijk, maar ik ben eindelijk hier. Ik kan niet wachten om te beginnen. Dit is voor mij de perfecte stap."