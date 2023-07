Spaanse wereldkampioen Fàbregas (36) stopt en gaat verder als trainer

Cesc Fàbregas heeft zaterdag een punt achter zijn carrière gezet. De 36-jarige Spaanse wereldkampioen van 2010 speelde afgelopen seizoen bij Como in de Serie B en gaat bij de Italiaanse club nu verder als trainer van het tweede elftal.

"Na twintig ongelooflijke jaren, vol opofferingen, vreugde en passie, is het tijd om de mooiste sport ter wereld als speler vaarwel te zeggen", zegt Fàbregas in een bericht op sociale media. "Ik heb genoten van elke minuut."

Fàbregas debuteerde in het seizoen 2003/2004 als zestienjarige in de hoofdmacht van Arsenal en speelde daar met spelers als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira. In 2011 stapte hij over naar FC Barcelona, waar hij ook al in de jeugdopleiding speelde. Hij kwam ook uit voor Chelsea (2014-2018) en AS Monaco (2018-2022) en bouwde afgelopen seizoen af bij Como.

In 2006 debuteerde Fàbregas voor Spanje en in 2016 speelde hij zijn 110e en laatste interland. Hij maakte deel uit van de gouden Spaanse generatie, die in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en in 2010 ten koste van Oranje de wereldtitel veroverde. In de eindstrijd in Johannesburg was Fàbregas invaller en gaf hij de assist op de winnende 1-0 van Andrés Iniesta.

Van de Spaanse WK-finalisten die in het veld stonden in Johannesburg zijn nu vijf spelers nog actief als speler: Iniesta, Sergio Ramos, Jesús Navas, Sergio Busquets en Pedro. Bij Oranje zijn alle spelers die de finale speelden gestopt.

Cesc Fabregas in 2003 als zestienjarige speler van Arsenal met Patrick Vieira. Foto: Getty Images

'Het team heeft meteen mijn hart veroverd'

Ook op clubniveau won Fàbregas veel prijzen. Wel ging hij in zijn enige Champions League-finale, in 2006 met Arsenal, onderuit tegen FC Barcelona. In 2013 werd de middenvelder met FC Barcelona voor het eerst landskampioen, waarna hij in 2015 en 2017 met Chelsea de beste was van de Premier League. In zijn laatste seizoen bij Como speelde hij zeventien wedstrijden in de Serie B.

"Ik heb zoveel prachtige herinneringen opgedaan in al die jaren", schrijft Fàbregas. "En heel veel vrienden gemaakt. Alleen daarom al is mijn carrière de moeite waard geweest."

Fàbregas benadrukt dat hij niet verdrietig is, omdat hem bij Como meteen een nieuwe uitdaging wacht. "Het coachen van het B-team van Como is iets waar ik niet enthousiaster over kan zijn. Het team heeft mijn hart veroverd. Ik zal alles geven in dit nieuwe avontuur."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.