Willem Janssen verlaat VVV-Venlo voor rol in staf FC Utrecht, ook Valckx weg

Willem Janssen gaat aan de slag als individueel trainer bij FC Utrecht. Hij had nog een contract voor twee seizoenen bij VVV-Venlo, waar hij technisch manager was. Naast Janssen vertrekt ook Stan Valckx, die afgelopen seizoen scout was.

"Afgelopen seizoen was een enorm leerzaam seizoen voor mij, zowel als mens als op zakelijk vlak", zegt Janssen. De 36-jarige geboren Nijmegenaar had nog een contract voor twee seizoenen in Limburg, maar kiest toch voor het trainersvak.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog steeds een grote passie heb om dagelijks met spelers en het spelletje bezig te zijn. Het trainersbloed, dat ik altijd gehad heb, kruipt waar het niet gaan kan."

Janssen speelde negen seizoenen voor FC Utrecht en kwam daarin tot 258 wedstrijden, waarin hij 27 keer scoorde. De verdediger droeg ook het shirt van VVV-Venlo, Roda JC Kerkrade en FC Twente. Vorig jaar sloot hij zijn carrière af in De Galgenwaard. "Ik heb veel zin om met de spelers aan de slag te gaan en ze te begeleiden bij de volgende stappen in hun ontwikkeling", zegt Janssen.

"Natuurlijk wilden we Willem vorig jaar al heel graag aan boord houden bij FC Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Ik ben altijd contact met Willem blijven houden en toen hij tot de conclusie kwam dat hij voor het trainersvak wilde gaan, was er voor ons alles aan gelegen hem weer terug te halen."

Jacob Mulenga beëindigde in 2022 zijn spelerscarrière bij Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

Ook oud-speler Mulenga individueel trainer

Naast Janssen gaat ook Jacob Mulenga de spelers van Utrecht begeleiden. Mulenga speelde tussen 2009 en 2014 voor de Eredivisionist en kwam daarin tot 113 duels, waarin hij 45 goals maakte. De 39-jarige Zambiaan beëindigde in 2022 zijn spelerscarrière bij Go Ahead Eagles.

Mulenga sloot zich een paar maanden geleden al aan bij de technische staf van FC Utrecht om zich op zijn toekomst te oriënteren. Met Janssen en Mulenga heeft FC Utrecht nu drie individuele trainers. Urby Emanuelson was al verbonden aan de Domstedelingen.

Er kwam zaterdag ook een einde aan het dienstverband van Valckx bij VVV. Hij was van 2014 tot 2022 technisch directeur in De Koel. Afgelopen seizoen was hij als scout aan de Keuken Kampioen Divisie-club verbonden. "Mede vanwege financiële overwegingen wordt het aflopende contract van Valckx als scout niet verlengd voor het nieuwe seizoen", meldt VVV op de website.

Valckx heeft een warme band met VVV, de club waar hij van 1982 tot en met 1988 eerder als speler aan verbonden was. "Het is jammer dat de samenwerking hier stopt, maar ik wil de club en de supporters bedanken voor de afgelopen jaren en wens VVV voor de toekomst veel succes toe", zegt de 59-jarige Valckx in een eerste reactie op zijn vertrek tegen VI.

