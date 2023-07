Willem Janssen verlaat VVV-Venlo al na een jaar voor rol in staf FC Utrecht

Delen via E-mail

Willem Janssen gaat aan de slag als individueel trainer bij FC Utrecht. Hij had nog een contract voor twee seizoenen bij VVV-Venlo, waar hij technisch manager was. Ook oud-speler van Utrecht Jacob Mulenga voegt zich bij de technische staf.

"Afgelopen seizoen was een enorm leerzaam seizoen voor mij, zowel als mens als op zakelijk vlak", zegt Janssen. De 36-jarige Nijmegenaar had nog een contract voor twee seizoenen in Limburg, maar kiest toch voor het trainersvak.