Poldervaart is voldoende hersteld en wordt assistent van Buijs bij Fortuna Sittard

Adrie Poldervaart gaat als assistent-trainer naar Fortuna Sittard. Hij wordt bij de Limburgse club herenigd met hoofdcoach Danny Buijs, met wie hij eerder bij FC Groningen samenwerkte.

Poldervaart zat zonder baan sinds hij in mei te horen kreeg dat De Graafschap niet met hem verder wilde. Hij tekende bij de club uit Doetinchem vorig jaar nog een contact voor twee jaar als hoofdtrainer, maar moest zijn taken begin februari neerleggen omdat hij was getroffen door de spierziekte Gulllian Barré.

Inmiddels is Poldervaart aan de betere hand en is hij fit genoeg voor een nieuwe uitdaging. "Ik ben enorm blij met de door Fortuna geboden kans en het vertrouwen dat ze in me hebben", reageert Poldervaart. Hij heeft een contract voor een jaar getekend.