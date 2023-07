Gewilde Marcus Thuram kiest voor Serie A en treedt in voetsporen van vader Lilian

De gewilde Marcus Thuram kiest na zijn vertrek bij Borussia Mönchengladbach voor Internazionale. Met zijn keuze voor de Italiaanse competitie treedt de 25-jarige aanvaller in de voetsporen van zijn vader Lilian Thuram.

Thuram was transfervrij na vier seizoenen bij Borussia Mönchengladbach en had naar verluidt de clubs voor het uitkiezen. De keuze is dus gevallen op Internazionale, waar hij ploeggenoot van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij wordt. In Milaan tekent hij een contract voor vijf seizoenen.