Frans nationaal elftal spreekt zich in gezamenlijk statement uit tegen rellen

De spelers van het nationaal elftal van Frankrijk hebben zich vrijdagavond in een gezamenlijk statement uitgesproken tegen de rellen in het land. Na de dood van de zeventienjarige Nahel braken er op verschillende plekken in Frankrijk rellen uit.

Nahel werd dinsdag doodgeschoten door een agent toen hij probeerde weg te rijden van de politie. Veel mensen zijn kwaad over het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.

Na Nahels dood braken rellen uit in zijn woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere steden. Inmiddels zijn bij de protesten al tientallen politieagenten gewond geraakt en duizenden auto's en andere voorwerpen in brand opgegaan.

Op de vooravond van de begrafenis van Nahel, voelden aanvoerder Kylian Mbappé en zijn ploeggenoten zich genoodzaakt met een statement te komen. "Net als heel Frankrijk zijn wij geraakt en gechoqueerd door de brute dood van Nahel", begint het statement, dat door Mbappé werd gedeeld.

'Het geweld moet nu stoppen'

"Sinds deze tragische gebeurtenis hebben we uitingen van woede gezien, die we begrijpen, maar we niet kunnen accepteren. Velen van ons komen uit achterstandswijken en we delen de pijn en het verdriet. Maar geweld lost niets op", zeggen Mbappé en zijn ploeggenoten.

"Er zijn andere, vreedzame en constructieve manieren om je uit te drukken. Daar moeten we onze energie en aandacht in stoppen. Het geweld moet nu stoppen en plaatsmaken voor rouw en dialoog."

Nahel wordt zaterdag begraven. De familie van de jongen heeft aan de media gevraagd weg te blijven bij de uitvaart. De nabestaanden hopen op "een dag van bezinning".

