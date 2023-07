Jarige Patrick Kluivert blaast trainerscarrière bij Turkse club nieuw leven in

Patrick Kluivert gaat aan de slag als trainer van de Turkse club Adana Demirspor. De oud-spits, die zaterdag zijn 47e verjaardag viert, heeft voor twee jaar getekend bij de nummer vier van vorig seizoen.

Het ambitieuze Adana Demirspor gaat komend seizoen Europees voetbal spelen. De club uit Adana hoefde vorig seizoen alleen de traditionele topclubs Galatasaray, Fenerbahçe en Besiktas voor zich te dulden.

Voor Kluivert is het zijn derde trainersklus in totaal. Het is zijn eerste baan als trainer sinds 2021, toen hij als interim-bondscoach van Curaçao de taken van de met corona besmette Guus Hiddink overnam. Tussen 2015 en 2016 was hij al eens de bondscoach van Curaçao.

Ook had Kluivert samen met Clarence Seedorf een kortstondig avontuur bij het nationale elftal van Kameroen. Daar werd het tweetal in 2019 na een mislukte Afrika Cup-deelname binnen een jaar ontslagen. Kluivert begon zijn trainerscarrière in 2011 bij de beloften van FC Twente.

Kluivert had de laatste jaren andere functies

De afgelopen jaren bekleedde Kluivert voornamelijk andere functies in de voetballerij. Zo werkte de oud-international van 2016 tot 2017 als directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain en was hij van 2019 tot 2021 hoofd jeugdopleidingen bij FC Barcelona.

Kluivert, die zijn loopbaan bij Ajax begon en later ook voor PSV speelde, kwam 79 keer uit voor Oranje. Bij Oranje deed hij tussen 2012 en 2014 ervaring op als assistent van Louis van Gaal, die hem ook meenam naar het WK van 2014 in Brazilië.

Met Adana Demirspor, waar voormalig AZ-speler Jonas Svensson onder contract staat, gaat Kluivert de voorrondes van de Conference League in. De nieuwe trainer begint het Europese avontuur op 26 juli in Roemenië tegen CFR 1907 Cluj in de tweede voorronde.

