Chelsea haalt met Jackson nieuwe spits en verkoopt Loftus-Cheek aan AC Milan

Chelsea heeft vrijdag een nieuwe spits gepresenteerd. De 22-jarige Nicolas Jackson komt voor naar verluidt 35 miljoen euro over van Villarreal. Daar staat het vertrek van Ruben Loftus-Cheek tegenover, die bij AC Milan heeft getekend.

Jackson komt uit de jeugdpleiding van Villarreal en beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij de club met twaalf goals in 26 competitiewedstrijden. Villarreal werd vijfde in La Liga.

Op het WK in Qatar maakte Jackson in de groepswedstrijd tegen Nederland zijn debuut als international van Senegal. Inmiddels staat de teller voor de veelbelovende aanvaller op drie interlands.

"We geloven erin dat hij klaar is voor de volgende stap in zijn carrière en kijken ernaar uit om hem hier in actie te zien", zegt Chelsea-directeur Laurence Stewart.