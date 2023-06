Cardiff City moet volledige transfersom verongelukte Sala betalen aan Nantes

Delen via E-mail

Wereldvoetbalbond FIFA heeft Cardiff City uit Wales verplicht tot het betalen van de resterende 11 miljoen euro aan Nantes voor de in 2019 overleden Emiliano Sala. Dat meldden advocaten van de Franse club vrijdag.

Cardiff nam de Argentijn in januari 2019 over van de Franse club. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract had ondertekend, overleed de 28-jarige spits bij een vliegtuigcrash op weg naar de club uit Wales.