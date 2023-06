Vitesse strikt Franse spits Boutrah, Heerenveen huurt speler van Chelsea

Vitesse heeft vrijdag spits Amine Boutrah voor vier jaar vastgelegd. De 22-jarige Fransman komt transfervrij over van US Concarneau uit zijn vaderland, dat afgelopen seizoen naar de Ligue 2 promoveerde. Eerder op de dag presenteerde sc Heerenveen met een negentienjarige middenvelder van Chelsea de eerste zomeraanwinst.

De 22-jarige Boutrah speelde zich afgelopen seizoen in de kijker bij Concarneau. Hij tekende bij de club uit Bretagne in 33 wedstrijden voor elf goals en acht assists en werd verkozen tot beste speler van de competitie.

Technisch directeur Benjamin Schmedes is erg blij dat Boutrah voor Vitesse heeft gekozen. "Amine is een creatieve en snelle aanvaller met veel mogelijkheden. Hij kan direct van waarde zijn voor Vitesse, maar zeker ook nog doorgroeien."

"Charlie is via onze scouting op de radar gekomen", zegt technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen. "Hij wil via ons de stap naar het spelen in een eerste elftal maken. Charlie is een dynamische middenvelder met een goede pass."