Weghorst ziet United-droom na slechts twee goals in 31 duels ten einde komen

Wout Weghorst keert in het nieuwe seizoen niet meer terug bij Manchester United. De club van trainer Erik ten Hag heeft vrijdag besloten de gehuurde spits van Oranje uit te zwaaien.

Het was al de verwachting dat Weghorst geen toekomst meer had bij United, al liet hij een maand geleden zelf nog weten te hopen op een langer verblijf. "Naar mij toe is waardering uitgesproken", zei hij toen.

Ondanks die waardering blijft het voor de 31-jarige Weghorst bij 31 wedstrijden in het shirt van United, dat hem sinds afgelopen winter van Burnley huurde. Hij scoorde slechts twee keer.

In het eerste deel van afgelopen seizoen werd Weghorst door Burnley verhuurd aan Besiktas, waar hij zich wél kon onderscheiden. In Turkije liep hij met negen goals in achttien wedstrijden één op twee.

Weghorst bereikte geleidelijk de top

Het contract van Weghorst bij Burnley loopt nog twee jaar door. Vooralsnog is onduidelijk waar de toekomst ligt van de spits, die op het WK in Qatar als invaller twee keer scoorde namens Oranje in de kwartfinale tegen Argentinië.

Die goals waren voor Weghorst samen met zijn overstap naar United een nieuw hoogtepunt in een carrière waarin hij gestaag te top bereikte. Na periodes bij FC Emmen, Heracles Almelo en AZ maakte hij in de zomer van 2018 een mooie transfer naar VfL Wolfsburg. Die club verkocht hem 3,5 jaar later aan Burnley.