Ajax-talent Ünüvar krijgt komend jaar bij FC Twente nieuwe kans op doorbraak

FC Twente huurt Naci Ünüvar komend seizoen van Ajax, zo meldt de Enschedese club vrijdag. De twintigjarige aanvaller slaagde er nog niet in door te breken in Amsterdam en ook op huurbasis bij Trabzonspor kwam hij afgelopen seizoen weinig aan spelen toe.

"Ünüvar is een zeer talentvolle speler die aanvallend op meerdere posities kan spelen", zegt Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente op de website van de club. "Nu is het moment dat hij de kans krijgt om zich in de Eredivisie te laten zien."

De Turks jeugdinternational stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Ajax. In december 2019 debuteerde hij op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht tegen Tweede Divisionist Spakenburg en was meteen trefzeker vanaf de strafschopstip.

De in Zaandam geboren Ünüvar speelde nog twee bekerwedstrijden, maar kwam nog niet uit in de Eredivisie. In dienst van Trabzonspor speelde Ünüvar afgelopen seizoen acht duels in de Turkse Süper Lig en scoorde een keer.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'We hebben altijd contact gehouden'

Een jaar geleden sprak Ünüvar ook met Twente over een huurtransfers, maar toen koos hij dus voor Trabzonspor. "We hebben altijd wel contact gehouden. Toen FC Twente dit seizoen weer in beeld kwam heb ik zonder twijfel ‘ja’ gezegd. Komend seizoen wil ik me in de Eredivisie laten zien", vertelt hij.

Ünuvar is de tweede speler die deze vrijdag op huurbasis vertrekt bij Ajax. Eerder op de dag meldde de Amsterdamse club dat Youri Baas komend seizoen verhuurd wordt aan NEC. Bij Twente is Ünüvar de derde zomerse aanwinst. De club nam ook Youri Regeer over van Ajax en Younes Taha werd gekocht van PEC Zwolle.