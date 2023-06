Van de Sanden en Eredivisie-topscorer Kalma gepasseerd bij Oranjevrouwen voor WK

Shanice van de Sanden gaat volgende maand niet met het Nederlandse elftal naar het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De smaakmaker van het gewonnen EK van 2017 is door bondscoach Andries Jonker niet opgenomen in de definitieve WK-selectie. Ook Eredivisie-topscorer Fenna Kalma is afgevallen.

Naast Van de Sanden en Kalma hebben Kika van Es en Barbara Lorsheijd de laatste selectieronde niet overleefd. Van de Sanden en keeper Lorsheijd gaan wel als reserve mee naar de andere kant van de wereld. Tot de eerste WK-wedstrijd kunnen zij bij zware blessures aan de selectie worden toegevoegd.

Voor Nederland begint het WK op 23 juli met een wedstrijd tegen Portugal. Wereldkampioen Verenigde Staten (27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders van Oranje in de groepsfase. Alle groepswedstrijden van Nederland worden in Nieuw-Zeeland gespeeld.

Nederland haalde vier jaar geleden in Frankrijk de finale van het WK. Daarin was de Verenigde Staten met 2-0 te sterk. Na dat toernooi trad het verval in bij de Europees kampioen van 2017. Op de Olympische Spelen in Tokio en het EK in Engeland was de kwartfinale steeds het eindstation. Sinds september is Jonker de bondscoach. Hij hoopt oude tijden te doen herleven bij Oranje.

Het Nederlands elftal speelt zondag in Kerkrade de laatste oefeninterland voor vertrek. In de uitzwaaiwedstrijd is België de tegenstander. Volgende week vrijdag vliegt de ploeg naar Sydney voor een achtdaagse trainingsstage. Na een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea reist Oranje door naar Nieuw-Zeeland.