Ajax laat breekijzer Lucca na twee Eredivisie-goals terugkeren naar Italië

Ajax heeft besloten om de optie in het huurcontract van Lorenzo Lucca niet te lichten. De Amsterdammers huurden de boomlange aanvaller afgelopen seizoen van Pisa.

De 22-jarige Lucca maakte afgelopen seizoen twee goals in de veertien Eredivisie-duels die hij in actie kwam, tegen PSV en Vitesse. Namens Jong Ajax noteerde hij zes treffers in eveneens veertien optredens.