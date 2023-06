Paris Saint-Germain-coach Galtier gearresteerd op verdenking van discriminatie

Paris Saint-Germain-coach Christophe Galtier is vrijdag door de politie in Frankrijk gearresteerd voor een verhoor in de racisme-zaak, die eerder dit jaar naar buiten kwam. De zaak speelt sinds juli 2021, toen hij nog de coach van OGC Nice was.

In april kwam er via RMC Sport naar buiten dat Galtier zich schuldig zou hebben gemaakt aan racisme. Volgens het Franse medium zou hij in een mail naar technisch directeur Julien Fournier hebben geschreven dat er "te veel zwarte en islamitische spelers" bij Nice rondliepen.

Twee maanden gelden, toen bekend werd dat de politie een onderzoek had ingesteld, ontkende de 56-jarige coach de aantijgingen. De coach was "diep geschokt" van de beschuldigingen en diende een klacht in tegen Fournier en twee journalisten.

Het openbaar ministerie in Frankrijk bevestigt dat Galtier momenteel in de cel zit. Ook zijn zoon John Valovic-Galtier is in voorlopige hechtenis opgenomen. De komende uren moeten uitwijzen of het tweetal weer vrij wordt gelaten of vast blijft zitten.

Galtier werkte van de zomer van 2021 tot de zomer van 2022 bij OGC Nice, waar hij kort na zijn aantreden de Nederlanders Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs verwelkomde. Na een vijfde plek in de Ligue 1 koos de coach voor een avonuur bij Paris Saint-Germain.