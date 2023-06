Ajax ziet komend seizoen geen plek voor Baas en laat hem een jaar rijpen bij NEC

Youri Baas speelt komend Eredivisie-seizoen in het shirt van NEC. De verdediger komt op huurbasis over van Ajax, waar hij dit kalenderjaar al geregeld minuten in de hoofdmacht maakte.

Baas maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Ajax en kreeg voornamelijk onder trainer John Heitinga de nodige speelminuten. In totaal speelde de twintigjarige verdediger tot dusver tien wedstrijden voor het eerste van Ajax, waarvan drie in de Champions League.

NEC heeft geen optie tot koop bedongen in het huurcontract met Ajax, waar Baas nog een contract tot de zomer van 2026 heeft. De linksback speelt sinds 2018 in de jeugd van de Amsterdammers. Daarvoor speelde hij in de jeugd bij Excelsior.

"Na een geruime periode bij het beloftenelftal van Ajax én het mogen proeven van wedstrijden spelen op het hoogste Nederlandse niveau, ben ik toe aan een periode waarin ik veel kan leren bij een stabiele Eredivisie-club", reageert Baas op de clubsite van NEC.

Bij NEC is Baas de beoogde opvolger van Souffian El Karouani, die afgelopen seizoen een vaste waarde was en een transfer naar FC Utrecht verdiende. In Nijmegen komt Baas met Sontje Hansen een oude bekende tegen. Hansen verruilde Ajax eerder dit jaar definitief voor NEC.

Met het tijdelijke vertrek van Baas lijkt Ajax verder te gaan met het zoeken naar oplossingen voor spelers die tussen de hoofdmacht en de beloftenploeg vallen. Eerder werd Youri Regeer verkocht aan FC Twente, dat naar verluidt binnenkort ook Naci Ünüvar op huurbasis gaat aantrekken.

