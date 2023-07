Van Overmars tot Van Persie: Timber zevende Oranje-international bij Arsenal

Jurriën Timber wordt de zevende Oranje-international die het shirt van Arsenal gaat dragen. De transfer van de 22-jarige verdediger, die overkomt van Ajax, werd vrijdag afgerond.

Timber wordt bij Arsenal de eerste Oranje-international sinds Robin van Persie, die van de zomer van 2004 tot en met de zomer van 2012 bij de dertienvoudig landskampioen speelde. In het seizoen voor de komst van Van Persie vierde de club de laatste landstitel.

De laatste jaren is er in het Emirates Stadium voornamelijk heimwee naar de periode vóór Van Persie. Toen slaagden Giovanni van Bronckhorst (2002), Marc Overmars (1998) en Dennis Bergkamp (1998, 2002 en 2004) er wel één of meerdere keren in de Premier League te winnen met Arsenal.

Ook doelman Gerrit Keizer en Glenn Helder gingen Timber voor. Keizer werd in 1930 de eerste Nederlander bij Arsenal. Hij speelde daarvoor net als Timber bij Ajax, al ging het toen om heel andere bedragen. Helder werd in 1995 de tweede speler bij Arsenal die Oranje-international was of dat later werd.

Helders periode in Londen was niet bepaald succesvol. Hij liet zich in de wereldstad steeds meer afleiden door zaken buiten het voetbal en raakte door een gokverslaving dieper in de schulden. Zijn prestaties gingen achteruit en uiteindelijk moest hij zijn plaats in het elftal afstaan aan Overmars.

Oranje-internationals bij Arsenal Gerrit Keizer (1930-1931)

Glenn Helder (1995-1997)

Dennis Bergkamp (1995-2006)

Marc Overmars (1997-2000)

Giovanni van Bronckhorst (2001-2003)

Robin van Persie (2004-2012)

Jurriën Timber (Vanaf 2023)

Timber duurste Nederlander bij Arsenal

Timber is van het fraaie rijtje Oranje-internationals veruit de duurste speler die de overstap naar Londen maakt. De nummer twee van het afgelopen Premier League seizoen betaalt maximaal 45 miljoen euro voor de vijftienvoudig international van Oranje.

In het verleden werden beduidend lagere bedragen neergeteld. Zo werd Van Persie bijvoorbeeld voor zo'n 4,5 miljoen euro opgepikt bij Feyenoord en kwamen ook de transfersommen van de andere internationals bij lange na niet in de buurt bij die van Timber.

Timber begint het Premier League-seizoen op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen Arsenal. 'The Gunners' eindigden de afgelopen voetbaljaargang als tweede in de Engelse topcompetitie.