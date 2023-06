Mexico mede dankzij treffer van Feyenoorder Giménez naar kwartfinales Gold Cup

Delen via E-mail

Santiago Giménez heeft Mexico donderdagavond aan een overwinning geholpen in de Gold Cup. De Feyenoorder nam in de door zijn land met 1-3 gewonnen groepswedstrijd tegen Haïti de laatste treffer voor zijn rekening.

Giménez begon in het Gold Cup-duel op de bank en kwam na ruim een uur bij een 0-2-voorsprong in het veld voor spits Henry Martín. In de 83e minuut tekende de Feyenoord-spits voor de eindstand door een voorzet bij de tweede paal binnen te tikken.