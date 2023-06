Welke Oranjevrouwen gaan naar het WK? 'Spanning erger dan bij eindexamen'

De speelsters weten het al sinds donderdagavond, maar het grote publiek krijgt pas vrijdagmiddag te horen welke 23 namen volgende maand naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. En dat heeft bij enkele twijfelgevallen tot selectiestress geleid.

Slapeloze nachten heeft ze niet gehad, zegt Wieke Kaptein. Maar het zeventienjarige toptalent van FC Twente voelt wel de spanning voor het gesprek of ze wel of niet naar het WK gaat. "Misschien is het nog wel erger dan bij een eindexamen. Natuurlijk is dit allemaal een bonus voor mij, maar ik wil er graag bij zitten."

Aan de rand van een meer in het Limburgse Horst bereidde Oranje zich de afgelopen dagen in alle rust voor op het WK. Ondertussen was de spanning voelbaar bij de twijfelgevallen in de selectie, zo'n negen in totaal. Hun WK-avontuur kon aan het einde van de week zomaar voorbij zijn.

Romée Leuchter (Ajax), Alieke Tuin (Fortuna Sittard), Kika van Es (PSV) en Tiny Hoekstra (Ajax) weten inmiddels hoe dat is, al sloot Van Es donderdag weer aan omdat Lynn Wilms niet fit was om een oefenwedstrijd te spelen. De vier waren vorige week het haasje bij de eerste twee afvalrondes.

Dat beïnvloedde de sfeer, zei twijfelgeval Katja Snoeijs recent tegen de NOS. "Elke keer moeten er meiden weg, terwijl ze het hartstikke goed deden." Het was de keerzijde van de keuze van Jonker voor een grotere voorselectie. Dat deed hij om vier speelsters na een lang seizoen langer vakantie te gunnen. Maar telkens was er selectiestress. Iets wat volgens Jonker bij topsport hoort.

Shanice van de Sanden is één van de twijfelgevallen. Foto: Pro Shots

Van de Sanden: 'Ik heb de kwaliteiten voor een WK'

De stress moet donderdagavond tot een hoogtepunt zijn gekomen in het spelershotel in Horst. Vlak voor het avondeten lichtte Jonker in welke vier speelsters zijn afgevallen voor het WK. Twee daarvan gaan nog wel als reserve mee naar de andere kant van de wereld. Die namen, net als die van de 23 WK-gangers, worden vrijdag om 14.00 uur door de KNVB bekendgemaakt.

Vlak voor de slechtnieuwsgesprekken zei Jonker voor lastige keuzes te hebben gestaan, ook al waren zo'n achttien speelsters wel zeker van een plek in de WK-selectie. "Ze kunnen allemaal heel behoorlijk voetballen, de onderlinge verschillen zijn klein. Er is ook een band met al die meiden ontstaan. Dan moet ik een aantal keren zeggen: jij mag niet mee. Dat vind ik moeilijk en vervelend."

Een van de keuzes is of Shanice van de Sanden wel of niet naar het WK gaat. De smaakmaker van het gewonnen EK van 2017 keerde deze zomer na een jaar afwezigheid terug bij Oranje en maakte een herboren indruk. Selectiestress voelde zij niet, in tegenstelling tot vorig jaar bij het EK. Toen viel ze uiteindelijk af.

"Ik heb voor mijn gevoel mijn visitekaartje afgegeven", zei de aanvaller van Liverpool donderdag zelfverzekerd na de oefenwedstrijd tegen Nederland O19 (4-1). "Ik ben topfit en ik weet dat ik een verdediging op zijn kop kan zetten. Ik ben blij dat ik dat heb laten zien. Ik heb de kwaliteiten om op een WK te staan."