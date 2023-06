FC Barcelona beweert dat het vorig jaar 100 miljoen euro weigerde voor De Jong

FC Barcelona heeft vorig jaar een bod van 100 miljoen euro op Frenkie de Jong geweigerd. Voorzitter Joan Laporta beweert dat de Spaanse topclub er achteraf goed aan heeft gedaan om de destijds verguisde middenvelder te behouden.

De Jong leek vorig jaar zomer hard op weg naar de uitgang bij Barcelona, dat ruimte probeerde te maken in de financiële huishouding. Laporta dwong de Nederlander openlijk om salaris in te leveren, onder meer om de komst van andere spelers mogelijk te maken.

Details uit het contract van De Jong verschenen zelfs in de Spaanse media in een poging de Oranje-international weg te jagen. Manchester United zat lang op het vinkentouw om De Jong over te nemen, maar uiteindelijk hield de oud-Ajacied voet bij stuk en bleef hij zijn droomclub trouw.

Donderdag zei Laporta bij Esport3 dat een vertrek van De Jong nooit echt van de grond is gekomen. "We hadden vorig jaar een bod van 100 miljoen euro op De Jong. Maar we wilden hem niet verkopen. We hebben er uiteindelijk goed aan gedaan hem te behouden. Enkele spelers zijn niet te koop", beweerde de voorzitter.

Joan Laporta ziet Frenkie de Jong een belangrijke rol vervullen bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

De Jong in toekomstplannen FC Barcelona

De Jong groeide afgelopen seizoen uit tot een belangrijke speler onder coach Xavi. Mede dankzij de 26-jarige dribbelaar won Barcelona de landstitel. Laporta wil dit jaar opnieuw kampioen worden, met De Jong in de gelederen.

"We moeten een competitieve ploeg hebben om vooruitgang te blijven boeken. We hebben aanbiedingen gehad voor De Jong, Pedri, Ansu Fati, Andreas Christensen en Ronald Araújo. Maar we willen ze behouden, omdat ze belangrijk zijn voor het heden en de toekomst van Barcelona."