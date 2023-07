Hij heeft geen Ajax-DNA, kwam als speler niet verder dan tien Eredivisie-wedstrijden en heeft ook als trainer geen ervaring bij een topclub. Toch staat Maurice Steijn deze week voor het eerst op het trainingsveld als eindverantwoordelijke bij Ajax. "Maar Steijn is geen Erik ten Hag."

Het ging er altijd fel aan toe op de training in het kampioensseizoen 2016/2017 van VVV-Venlo. Daar zorgde trainer Steijn wel voor, op zijn eigen creatieve wijze.

"Ik weet nog dat hij een keer voor een trainingspartijtje zei: 'De verliezers moeten trakteren op kippenpoten'", herinnert Tim Receveur zich dik zes jaar later. "En dat werkte. Iedereen was scherp op zo'n training. Geen gelanterfant. En daarna lekker kippenpoten eten."

De motivatietechnieken van Steijn werkten niet alleen voor een training. Receveur, tegenwoordig middenvelder van FC Dordrecht, vertelt over hoe zijn vroegere coach voor een wedstrijd van VVV vaak een gemeenschappelijke vijand creëerde.

"Dan haalde Steijn iets aan uit een eerdere wedstrijd van de tegenstander. Of het ging over een scheidsrechter. Zo ontstond een sfeer van: wij gaan winnen, maakt niet uit hoe. We waren zó gemotiveerd, we werden echt een team. Geloof me, daar is hij nu ook bij Ajax toe in staat, al kan hij daar moeilijk over kippenpoten beginnen. Daar is het iets te professioneel voor bij Ajax. Bij ons in de Keuken Kampioen Divisie kon dat wel. Heerlijk."

De trainerscarrière van Maurice Steijn 2005/2006: Assistent-trainer Jong ADO Den Haag

2006-2009: Jeugdtrainer ADO Den Haag

2009-2010: Trainer Jong ADO Den Haag

2010: Interim-trainer ADO Den Haag

2010/2011: Assistent-trainer ADO Den Haag

2011-2014: Trainer ADO Den Haag

2014-2019: Trainer VVV-Venlo

2019: Trainer Al Wahda (Verenigde Arabische Emiraten)

2020-2021: Trainer NAC Breda

2022-2023: Trainer Sparta Rotterdam

2023-heden: Trainer Ajax

'Maurice had een geweldig linkerbeen'

De 31-jarige Receveur speelde nooit in een andere competitie dan de Keuken Kampioen Divisie. Wat dat betreft lijkt zijn carrière een beetje op die van Steijn, die namens ADO Den Haag en NAC Breda bijna alleen op het tweede niveau actief was.

De geboren Hagenaar had geen carrière als pakweg Marco van Basten, Frank de Boer of John Heitinga, die hem voorgingen als Ajax-trainer. En Steijn is ook de eerste die dat toegeeft. "Ik was een middelmatige voetballer", zei hij twee weken geleden bij zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA.

"Maar vergis je niet: Maurice had wel een geweldig linkerbeen", weet Ali Boussaboun nog. "Hij legde vaak aan me uit wat ik moest doen als hij de bal had. Wanneer ik de diepte in moest gaan, dan legde hij ze daar neer."

De inmiddels 44-jarige Boussaboun speelde in de jaren negentig drie seizoenen samen met Steijn bij ADO, dat ook toen niet meer was dan een middenmoter in de Eerste Divisie. Boussaboun was een talentvolle Haagse tiener die doorkwam vanuit de jeugdopleiding, Steijn een zes jaar oudere middenvelder.

"Maurice was een steunpilaar in ons elftal, ook altijd aan het coachen. Of ik toen al een toekomstig trainer in hem zag? Nee, maar met dat soort dingen was ik toen ook niet bezig. Gewoon lekker voetballen."

Maurice Steijn in 1996 als speler van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

'Hij is geen people pleaser'

De 49-jarige Steijn en Boussaboun waren niet alleen teamgenoten. Toen de achtvoudig Marokkaans international in december 2011 als dertiger terugkeerde bij ADO, was Steijn daar net aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begonnen.

"Ik was zó nieuwsgierig hoe hij zich zou opstellen", vertelt Boussaboun, die tegenwoordig geregeld te zien is als analist bij ESPN. "We waren oud-teamgenoten, maar de setting was anders omdat Maurice de trainer was. Ik moet zeggen, hij heeft me toen echt positief verrast."

"Ik heb meegemaakt dat beginnende trainers geforceerd probeerden boven een groep te gaan staan. Die wilden zich profileren. Maar bij Maurice was het allesbehalve dat. Hij kon lachen met ons als spelers, hield nog steeds van een geintje."

"Maar als het niet goed ging, dan kon hij hard zijn. Nee, Maurice liet niet met zich dollen. Hij is ook geen people pleaser, die zegt wat spelers willen horen. Maar zo wist elke speler wel precies wat er van hem verwacht werd in een wedstrijd. Hij kan een boodschap overbrengen."

Maurice Steijn in 2012 als jonge trainer van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

'Maak het niet te ingewikkeld'

De vraag is of Steijn ook zo hard en direct kan zijn nu hij bij Ajax gaat samenwerken met spelers die al jaren international zijn en miljoenen verdienen. "Ja, dat denk ik wel", antwoordt Receveur. "Ook tegen Tadic, Bergwijn en Klaassen kan hij hard en direct zijn. Weet je waarom? Omdat hij dicht bij zichzelf kan blijven."

Receveur noemt Steijn verder een trainer die precies weet waar de kracht van zijn selectie ligt. "Bij VVV mocht daarom achterin niet te lang gepield worden. Maak het niet te ingewikkeld, snel diepte zoeken en toeslaan. En dat pakte heel goed uit."

Het klinkt niet echt als Ajax-voetbal. Steijn staat ook niet bekend als een aanvallende trainer en ook daarom zagen weinig mensen aankomen dat de recordkampioen bij hem zou uitkomen. Steijn zelf was ook verrast, bekende hij vlak na zijn aanstelling.

"Ik snap de scepsis. Ik ben geboren in Den Haag, ik heb geen Ajax-DNA en ik heb geen Champions League gespeeld. Maar ik sta wel voor een aantal andere dingen en hoop dat het een succesvol huwelijk wordt. Er zijn coaches onder vergelijkbare omstandigheden begonnen bij Ajax en die waren succesvol. Daar houd ik me aan vast."

Maurice Steijn viert met zijn spelers de promotie van VVV-Venlo in 2017. Foto: Pro Shots

'Hij is geen Ten Hag'

Steijn noemde de naam van Erik ten Hag niet, maar die vergelijking werd wel al snel gemaakt. Als tukker met een verleden bij clubs als FC Twente (aanvoerder en assistent-trainer), PSV (assistent-trainer) en FC Utrecht (trainer) werd hij evenmin gezien als typische Ajax-trainer, om vervolgens uit te groeien tot de succesvolste Ajax-trainer sinds Louis van Gaal.

"Maar Steijn is geen Ten Hag", zegt Receveur. "Althans, niet zoals ik hem een paar jaar geleden heb meegemaakt. Hij is geen controlfreak, zoals Ten Hag wel is. Steijn is ook geen trainer die diep in de data zit, al hadden we daar bij de VVV ook niet de mogelijkheden toe."

"Bij Ajax is de organisatie groter en professioneler. Steijn moet gaan managen, gebruikmaken van de expertise van alle coaches en analisten die hij ter beschikking heeft. Het is slim van hem dat hij met Hedwiges Maduro en Said Bakkati twee jonge trainers om zich heen heeft verzameld die hem écht aanvullen. Ik zie hem daarom best slagen bij Ajax."

Boussaboun geeft Steijn ook een goede kans op succes. "Kijk naar wat hij heeft gepresteerd bij Sparta. Toen hij daar ruim een jaar geleden kwam, leken ze te gaan degraderen. Hij hield ze erin en met en paar gerichte aanwinsten maakte hij Sparta tot de zesde club van Nederland. Ook bij Ajax kan hij een stabiel elftal neerzetten. Dat hebben ze nodig. Vorig jaar was het vaak gatenkaas achterin."