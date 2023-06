Inter Miami-coach heeft hoge verwachtingen van Messi: 'Is hier niet voor vakantie'

Inter Miami-coach Gerardo Martino heeft hoge verwachtingen van Lionel Messi en Sergio Busquets. De Argentijnse trainer denkt niet dat de twee topspelers komen afbouwen in de Verenigde Staten.

Martino werd woensdag aangesteld als trainer van Inter Miami. Met Messi en Busquets komt hij twee oude bekenden tegen. Het drietal werkte in het seizoen 2013/2014 samen bij FC Barcelona. Ook was Martino twee jaar lang bondscoach van Argentinië.

Bij Inter Miami is Martino de opvolger van Phil Neville, die vanwege tegenvallende prestaties is ontslagen. De ploeg staat op dit moment laatste in de Eastern Conference van de MLS.

Desondanks geeft Martino de hoop nog niet op. "Dit is een prachtige uitdaging. Dit seizoen moeten we ons op de play-offs richten. We hebben een achterstand, maar ik denk dat het mogelijk is. Daarnaast spelen we de halve finale van het bekertoernooi."