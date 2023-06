Oud-Ajacied Viktor Fischer (29) stopt per direct vanwege slepende blessure

Delen via E-mail

Viktor Fischer heeft donderdag besloten per direct een punt achter zijn carrière te zetten. De 29-jarige Deen, die in het verleden voor Ajax speelde, stopt vanwege een slepende blessure.

Fischer staat op dit moment onder contract bij Royal Antwerp. De club van trainer Mark van Bommel verhuurde de vleugelaanvaller tot het einde van dit kalenderjaar aan het Zweedse AIK. Het is onbekend om wat voor blessure het gaat.

In 2012 begon Fischer zijn loopbaan bij Ajax. Voor de Amsterdammers was de buitenspeler vier seizoenen actief. Daarin kwam hij tot 111 officiële wedstrijden en 33 doelpunten.

Fischer stond sinds de zomer van 2021 onder contract bij Royal Antwerp. Voor de Belgische landskampioen speelde hij in totaal 31 wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde.

Bij AIK kwam Fischer op 11 juni voor het laatst in actie. Dat deed hij in de slotfase als invaller. In totaal speelde de aanvaller twaalf wedstrijden voor de club uit Stockholm en scoorde hij twee keer.