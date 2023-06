Transfer Ajacied Álvarez naar Dortmund ketst af ondanks akkoord over contract

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Borussia Dortmund heeft een streep door de komst van Ajax-middenvelder Edson Álvarez gehaald. De Duitse topclub zou het onverantwoord vinden om 30 tot 40 miljoen euro voor de Mexicaan te betalen.

De 25-jarige Álvarez had met Dortmund al een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Hij zou een vijfjarig contract ondertekenen. De onderhandelingen tussen Ajax en de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen gingen naar verluidt ook de goede kant op.

Zowel De Telegraaf als transferexpert Fabrizio Romano meldt donderdag dat Dortmund niet zoveel geld voor Álvarez wil neertellen en liever doorgaat met Emre Can. Duitse media berichtten woensdag al dat de verdedigende middenvelder zijn contract in het Signal Iduna Park gaat verlengen.

De geklapte deal is ook een tegenvaller voor Ajax, dat hoopte de verwachte transferinkomsten snel te kunnen herinvesteren. Álvarez staat bij veel clubs op de radar, maar vooralsnog was geen enkele partij zo concreet als Dortmund.

Edson Álvarez is momenteel met Mexico actief op de Gold Cup.

Álvarez maakte in 2019 de overstap van Club América naar Ajax, dat ongeveer 15 miljoen euro betaalde. Sindsdien kwam de 63-voudig international tot 6 assists en 13 doelpunten in 147 wedstrijden voor de Amsterdammers.

De verdedigende middenvelder won in 2021 en 2022 de landstitel met Ajax. In 2021 legde de Amsterdamse club ook beslag op de KNVB-beker.

Álvarez leek in de zomer van vorig jaar ook op weg naar de uitgang bij Ajax. Chelsea bood 50 miljoen euro en was naar verluidt zelfs bereid 60 miljoen euro te betalen, maar Ajax wees het bod uiteindelijk af. Álvarez ligt tot medio 2025 vast in de Johan Cruijff ArenA.