Jong Oranje-keeper Verbruggen voor recordbedrag van Anderlecht naar Brighton

Bart Verbruggen zet zijn loopbaan voort bij Brighton & Hove Albion. De Premier League-club neemt de doelman van Jong Oranje voor naar verluidt 20 miljoen euro over van Anderlecht, melden het AD en De Telegraaf donderdag.

Volgens Belgische media heeft de twintigjarige Verbruggen zijn vertrek naar Brighton al aangekondigd in de kleedkamer van Anderlecht. De komende dagen ondergaat hij nog medische tests om de transfer af te ronden. Het is onbekend voor hoeveel jaar hij tekent.

Met een transfersom van 20 miljoen euro wordt Verbruggen de duurste keeper ooit die uit de Belgische competitie vertrekt. Hij laat onder anderen Thibaut Courtois, die in 2009 voor 9 miljoen euro van KRC Genk naar Chelsea verhuisde, achter zich.

Tot nu toe was Maarten Vandevoort de duurste keeper in de Jupiler Pro League. De Belg stapt in de zomer van 2024 voor 10 miljoen euro over van KRC Genk naar RB Leipzig.

Bart Verbruggen kwam de afgelopen weken voor Jong Oranje in actie op het EK. Foto: Getty Images

Verbruggen gaat met Brighton Europees voetbal spelen

Verbruggen maakte drie jaar geleden voor 300.000 euro de overstap van NAC Breda naar Anderlecht. Pas het laatste half jaar is de Nederlander eerste keus onder de lat bij de Belgische club. In totaal speelde hij 31 wedstrijden in de hoofdmacht van Anderlecht.

De afgelopen weken kwam Verbruggen met Jong Oranje in actie op het EK in Georgië en Roemenië. De Nederlandse beloften werden dinsdag al in de groepsfase uitgeschakeld.