Oefenwedstrijd Oranjevrouwen verplaatst vanwege glas en stenen op het veld

Een oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen in het Brabantse Escharen kon donderdag niet doorgaan. Het veld lag bezaaid met stenen en glas. De medische staf vond de situatie te gevaarlijk in de aanloop naar het WK.

Andries Jonker vroeg de speelsters zo'n 45 minuten voor de aftrap van de wedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar om elke centimeter van het veld van amateurclub EGS'20 langs te gaan omdat hij er stenen en glas op zag liggen.

De internationals gaven gehoor aan de oproep van de bondscoach. Onder anderen sterren als Lieke Martens, Jill Roord en Daniëlle van de Donk struinden het veld af. Stafleden liepen met emmers langs, zodat ze de steentjes erin konden stoppen.

Na een kwartier speuren besloot de medische staf van Oranje dat spelen op het veld te gevaarlijk zou zijn richting het WK, dat voor Nederland op 23 juli begint. De voetbalsters stapten in de bus terug naar het spelershotel in het Limburgse Horst, waar Nederland de tweede week van de WK-voorbereiding doorbrengt. Daar wordt het duel op een nabijgelegen veld alsnog gespeeld.

De verenigingsmanager van EGS'20 liet NU.nl ter plekke weten dat bij het verwijderen van dood gras (verticuteren) glas en steentjes zijn losgekomen. De afgelopen weken hebben clubmensen er veel aan gedaan om het veld speelklaar te maken, maar dat bleek onvoldoende.

Oranje vertrok noodgedwongen uit Zeist

De Oranjevrouwen zouden in deze tweede week van de WK-voorbereiding aanvankelijk niet in het zuiden van het land zijn. Bondscoach Jonker vertelde dinsdag dat hij en zijn ploeg in Zeist wilden verblijven en spelen. Dat was niet mogelijk, omdat het vaste spelershotel niet beschikbaar was.

"We moesten op zoek naar een alternatief. Dat hebben we gezocht in de omgeving van Kerkrade, omdat we er zondag spelen (een oefeninterland tegen België, red.). Maar dat was niet te vinden, omdat we er met zo'n grote groep zijn."

Uiteindelijk kwam Oranje uit in het Limburgse Horst en werd het Brabantse EGS'20 bereid gevonden om de wedstrijd tegen de Nederlandse vrouwen onder negentien jaar te houden. "Dit was het beste alternatief", zei Jonker, voordat hij wist dat er steentjes en glas op het veld in Escharen lagen.

Zo is er weer consternatie bij Oranje in de WK-voorbereiding. Eerder was er veel te doen over een oefenwedstrijd tegen een jongensteam van De Volewijckers. Tegen de zin van Jonker in sloot de directie van de KNVB de deuren voor pers en publiek. Nederland won het duel zondag met 2-1.