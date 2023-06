ADO Den Haag heeft met trainer Kalezic eindelijk opvolger van Advocaat

Darije Kalezic is de nieuwe trainer van ADO Den Haag, zo heeft de Keuken Kampioen Divisie-club donderdag bekendgemaakt. De Bosniër is de opvolger van Dick Advocaat.

Met het aanstellen van Kalezic, die voor twee jaar tekent, is de zoektocht van ADO naar een nieuwe trainer eindelijk voorbij. Advocaat maakte in maart al bekend dat hij na het seizoen ging stoppen.

Het is nog niet bekend wie de assistenten worden van de 53-jarige Kalezic. ADO verwacht daar snel duidelijkheid over te kunnen geven. "Het is goed dat deze belangrijke functie nu is ingevuld", zegt technisch directeur Joris Mathijsen over de komst van Kalezic.

De eerste training van ADO onder Kalezic is maandag. Dat is ook de eerste training in de aanloop naar het nieuwe seizoen, waarin de Hagenaars willen meestrijden om promotie naar de Eredivisie. Afgelopen seizoen eindigde ADO teleurstellend in de middenmoot en miste het de play-offs.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Hij kan ploegen naar een hoger niveau tillen'

ADO kiest met Kalezic voor een ervaren trainer. De oud-verdediger was eerder in Nederland coach van De Graafschap, Roda JC en MVV Maastricht en had ook Jong PSV onder zijn hoede. De afgelopen twee seizoenen was hij trainer van Jong FC Utrecht. Eerder deze maand besloten de 'Domstedelingen' het aflopende contract van Kalezic niet te verlengen.

In het buitenland werkte Kalezic bij het Belgische Zulte Waregem, het Engelse Stockport County, het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix, het Saoedische Al Taawoun en het Indonesische PSM Makassar.

"Darije is al meer dan veertien jaar actief als oefenmeester in het betaald voetbal". zegt Mathijsen. "Hij heeft bewezen ploegen naar een hoger niveau te kunnen tillen en bracht De Graafschap ooit als trainer terug naar de Eredivisie. Daarnaast weet Darije als geen ander hoe het is om te werken met jonge talenten. We zijn ervan overtuigd dat hij daarom de geschikte man is voor deze klus."