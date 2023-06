Oranje geeft na verloren Nations League-duels één plek prijs op FIFA-ranking

Delen via E-mail

Het Nederlands elftal is donderdag één plaats gezakt op de ranglijst van de FIFA. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is voorbijgestreefd door Kroatië en bezet nu de zevende plek.

Oranje ging deze maand in Rotterdam na verlenging onderuit tegen de Kroaten in de halve finale van de Nations League. Vervolgens verloor Nederland in de troostfinale ook van Italië. Kroatië moest de eindzege aan Spanje laten.