Geblesseerde Miedema sluit even aan bij Oranje tijdens WK-voorbereiding

De geblesseerde Vivianne Miedema sluit komend weekend even aan bij de selectie van de Oranjevrouwen, die zich voorbereiden op het WK. De 26-jarige spits draait mee in het dagprogramma.

"Met het enige verschil dat zij het veld op gaan en ik de gym in ga. Maar ik ben bij de besprekingen, bij de maaltijden. Dan kan ik praten met de meiden en hopelijk iets van mijn ervaring meegeven", schrijft Miedema donderdag in haar column in het AD.