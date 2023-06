Nóg een oude bekende voor Messi bij Inter Miami: Martino wordt nieuwe coach

Gerardo Martino gaat aan de slag als trainer van Inter Miami. Bij de Amerikaanse club werkt de zestigjarige Argentijn opnieuw met Lionel Messi, die onlangs overkwam van Paris Saint-Germain.

Martino was in het seizoen 2013/2014 trainer van FC Barcelona, waar Messi toen ook onder contract stond. Daarna was hij twee jaar lang bondscoach van Argentinië.

Martino is de opvolger van de ontslagen Phil Neville. Hij was in de Verenigde Staten eerder al trainer van Atlanta United. Met die club werd hij in 2018 landskampioen. De laatste baan van Martino was bondscoach van Mexico. Na de uitschakeling in de groepsfase op het WK in Qatar stapte hij op.